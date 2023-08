Maladepurazione, Occhiuto diffida tre comuni per mancata vigilanza

Roberto Occhiuto

"Avevamo detto ai Comuni di vigilare anche nel fine settimana, soprattutto nel fine settimana, ma loro non l'hanno fatto". È perentorio il tono del governatore Roberto Occhiuto, intervenuto via social per annunciare di aver diffidato tre comuni del tirreno cosentino: Amantea, Nocera Terinese e Falconara Albanese. I tre enti sono stati segnalati alla Procura per mancati controlli ai rispettivi impianti di depurazione, che avrebbero causato sversamenti in mare anche per via delle forti piogge di queste ore.

"Se i Comuni vogliono fermarsi, sappiano allora che io non mi fermo. E se devo diffidarne qualcuno, a costo di perdere la simpatia dei sindaci e perdere anche qualche voto, allora lo faccio volentieri" prosegue il governatore. "Perché io non sono qui per assicurarmi qualche voto futuro, ma per assicurare un futuro migliore ai calabresi".