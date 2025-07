Governance Poll: Occhiuto nella top five dei governatori più amati d’Italia

Il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, nella top five dei governatori più apprezzati d’Italia. È quanto emerge dal Governance Poll 2025, la rilevazione sul gradimento dei presidenti di Regione realizzata ogni anno da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore.

La Noto Sondaggi ha svolto le interviste nell’ultimo mese, chiedendo agli elettori un giudizio complessivo sull’operato del presidente della propria regione e se lo rivoterebbero o meno qualora domani vi fossero le elezioni.

In aumento del 3,5%

Occhiuto si è quindi piazzato al quinto posto, primo tra i governatori del Sud, con il 58% di consensi, ovvero un 3,5% in più rispetto al 54,5% con il quale vinse le elezioni del 2021.

“Da segnalare - scrive ‘Il Sole 24 Ore’ nell’articolo che illustra il sondaggio - anche il buon risultato in Calabria di Roberto Occhiuto, che sembra colpito solo marginalmente dall’indagine per corruzione da lui stesso annunciata in un video sui social”.

Gli altri presidenti

Nella classifica del quotidiano economico, quindi, Massimiliano Fedriga (del Friuli Venezia Giulia) è primo nei gradimenti col 66,5%; seguito da Luca Zaia (Veneto) col 66%; Alberto Cirio (Piemonte) col 59% ed Eugenio Giani (Toscana) col 58,5%. Dopo Occhiuto, invece, al sesto posto c’è Renato Schifani (Sicilia) col 56,5%.