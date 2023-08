In balia delle onde alte rischia di annegare, bagnante salvata a Vibo Marina

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una bagnante di 56 anni si è trovata quest’oggi in serie difficoltà a causa delle proibitive condizioni del mare che le hanno impedito di rientrare a riva in prossimità di località Capannina di Vibo Marina.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto locale quando una telefonata ha informato della presenza di una persona che, a causa delle onde alte, non riusciva in alcun modo a raggiungere la spiaggia.

Nel giro di qualche minuto è intervenuta sul posto una motovedetta della Guardia Costiera, la CP 808, che ha immediatamente individuato la bagnante mentre nuotava faticosamente senza potersi avvicinare alla costa, non lontano, peraltro, dai massi presenti vicino al punto in cui è stato effettuato l’intervento.

Valutata la situazione - ed anche i rischi che avrebbe comportato il tentare di far salire a bordo la donna con le complesse condizioni del mare - i militari le hanno lanciato un salvagente anulare che le ha consentito di raccogliere le poche forze rimaste e di raggiungere la riva, anche con l’aiuto di alcuni bagnanti presenti sulla battigia.

Interventi come quello verificatosi oggi sono l’occasione, per la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, per raccomandare agli utenti del mare “l’uso del buon senso ed il rispetto delle basilari norme che disciplinano la sicurezza della navigazione, al fine di prevenire qualunque tipo di incidente in mare”.

“È sempre determinante informarsi sulle condizioni meteomarine della propria zona, adeguando ad esse i propri programmi e comportamenti, evitando, in particolare, di intraprendere la navigazione o effettuare la balneazione quando le condizioni del mare non sono sicure o non sono previste come tali”, ricordano dalla Guardia Costiera.