Tropea. Controlli in un lido, troppe irregolarità: multa e denuncia per il titolare

Ancora una volta uno stabilimento balneare del vibonese finisce sotto la lente della polizia che durante una serie di controlli alle strutture turistiche della Costa degli Dei, ha eseguito una verifica in un lido di Tropea, nel quale sono emerse delle gravi violazioni igienico-sanitarie, particolarmente nella cura dei locali della cucina, inclusa la conservazione in modo sbagliato degli alimenti, in condizioni di incompatibilità con la salubrità degli ambienti richiesta dalla Legge.

Dalle verifiche sono emerse poi diverse irregolarità sotto i profili amministrativi nella gestione della struttura, risultata senza la necessaria area per il pronto soccorso, motivo per il quale ne è scattata una sanzione di poco più di mille euro.

Al titolare del lido sono state quindi comminate delle multe oltre a un elenco di puntuali prescrizioni da osservare, che se non rispettate potrebbero portare ad altre conseguenze di tipo sanzionatorio.

Lo stesso è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica del capoluogo per le violazioni riscontrate in merito al mancato rispetto delle prescrizioni per la Sicurezza sui luoghi di lavoro.

I controlli sono stati eseguiti dalla Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia, dai loro colleghi del Posto Fisso di Tropea ed in collaborazione con la Capitaneria di Porto e l’Asp provinciale.