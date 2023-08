Tamponamento a catena lungo la Statale 107: due feriti a Crotone

Brutto incidente questa mattina lungo la Strada Statale 107, in un tratto a nord di Crotone: tre veicoli, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono scontrati uno dopo l'altro in un violento tamponamento a catena. Il sinistro si è verificato poco dopo le 11 di questa mattina, ed ha coinvolto due auto ed un furgone.

Immediato l'intervento del personale medico del 118, giunto sul posto assieme ai Vigili del Fuoco il cui intervento si è reso necessario per estrarre alcuni dei feriti. Ad avere la peggio i due occupanti del furgone, che sono stati trasferiti in ospedale per maggiori accertamenti. Illesi invece tutti gli altri coinvolti.

Al momento il tratto stradale - compreso tra i chilometri 107 e 134 - è parzialmente chiuso al traffico per permettere i rilievi da parte dei Carabinieri. Presente anche personale dell'Anas per la messa in sicurezza.