In difficoltà tra le onde ischia di annegare, pensionato salvato da un 14enne

A soli 14 anni mette in salvo un bagnante che stava annegando: è accaduto nel pomeriggio di oggi a Gioia Tauro, nel reggino, dove il giovanissimo è corso in aiuto di un pensionato di 66 anni che mentre faceva il bagno - nonostante il forte vento ed il mare estremamente mosso, si è trovato in difficoltà.

Il 14enne, accortosi di quanto stesse accadendo, non c’ha pensato due volte e si subito tuffato tra le alte onde e sfidando la corrente ha raggiunto il malcapitato afferrandolo e con non poche difficoltà riuscendo a condurlo a riva.

Una volta sulla spiaggia il pensionato è stato soccorso dai sanitari del 118 che nel frattempo, allertati, sono giunti sul luogo, e che hanno poi accompagnato l’uomo in ospedale per ulteriori accertamenti, anche se le sue condizioni sono buone. Presenti anche i Carabinieri e la Guardia costiera che hanno elogiato il gesto del giovane.