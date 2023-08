Persi in mare: credono d’essere in Sicilia ma li soccorrono in Calabria

Brutta disavventura quella vissuta ieri pomeriggio da cinque occupanti di un piccolo natante di 5 metri, a bordo del quale anche due bambini, che partito da Villafranca, nel Messinese, era diretto verso la vicina Milazzo.

Disorientati dalla foschia e non abituati a navigazioni non “a vista”, hanno difatti dovuto chiedere aiuto alla Guardia Costiera, scoprendo che in realtà si trovavano a circa 15 miglia al largo di Gioia Tauro, ben lontani da dove credevano di essere.

Sul posto è quindi intervenuta prontamente la motovedetta CP 827, partita dalla Capitaneria di porto gioiese, che ha tratto in salvo i cinque quando erano ormai alla deriva e con il carburante esaurito.

“L’episodio – evidenziano dalla Guardia Costiera - conferma quanto sia importante pianificare sempre con attenzione ogni navigazione (anche quelle apparentemente più semplici), non sopravvalutando mai le proprie capacità nautiche, quelle dell’imbarcazione e le condizioni meteorologiche in atto e previste”.

Sempre la Guardia Costiera ricorda che è attivo, 24 ore su 24, il numero blu per le emergenze in mare 1530.