Guardia Costiera. Sicurezza in mare: multe e soccorsi nel reggino

Si è appena concluso un intenso fine settimana per il personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Gioia Tauro. Nella giornata di sabato 27 luglio, infatti, in occasione della ricorrenza della festa in onore della Madonna dell’Alto Mare, nello specchio acqueo antistante Taureana di Palmi, le unità navali del Corpo hanno garantito lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione che si è conclusa con la processione a mare della statua raffigurante Maria a bordo del peschereccio “Amore Mio”.

Attività simile è stata svolta nella giornata di domenica 28 durante la terza edizione del Trofeo Costa Viola, una gara di nuoto organizzata dalla Sezione di Palmi della Lega Navale Italiana e che ha visto coinvolti circa ottanta atleti, agonisti e non, sfidarsi per un totale di circa 5 Km, dallo scoglio del Grongo fino a quello dell’Ulivo.

Anche in questa circostanza, fattiva è stata la collaborazione del personale militare dipendente che, via terra e via mare, ha garantito una cornice di sicurezza nel caso in cui fosse stato necessario prestare assistenza agli atleti o sgomberare l’area di gara da eventuali unità da diporto presenti in zona.

Ancora domenica, l’attività dei militari ha consentito di accertare e sanzionare la pericolosa conduzione di due acquascooter, all’interno della fascia di mare destinata alla balneazione, a velocità sostenuta ed in prossimità di bagnanti, sia sul litorale di Palmi, sia sul lungomare di Gioia Tauro, e per le quali sono state applicate le previste sanzioni amministrative.

Nel pomeriggio, invece, la sala operativa è stata allertata a seguito di una segnalazione di un diportista, con a bordo un adulto e tre bambini, rimasto incagliato in località Marinella di Palmi. Celere è stato l’intervento di una motovedetta che, giunta sul posto e accertatasi delle condizioni di salute delle persone, è riuscita a disincagliare l’unità in sicurezza e permettere alla stessa di riprendere la navigazione.

L’attività di controllo effettuata si inserisce nella più vasta operazione nazionale “Mare e Laghi sicuri 2024”, che dal 15 giugno e fino al 15 settembre, si svolge anche su tutto il territorio di giurisdizione del Compartimento Marittimo di Gioia Tauro.

Come chiarisce la Guardia Costiera, "l’operazione mira a garantire la sicurezza delle attività balneari e ludico-ricreative. Le finalità dei controlli, attraverso un monitoraggio costante e meticoloso, è quello di intervenire immediatamente in situazioni che potrebbero rappresentare un pericolo imminente per la sicurezza della balneazione, della navigazione, della vita umana in mare e dell’ambiente".