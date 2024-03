Rosarno, sequestrati quindici chili di bianchetto pronto alla vendita abusiva

Nella mattinata odierna, personale del nucleo polizia marittima della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, durante un’attività di servizio - mirata al contrasto alla pesca di frodo e alla commercializzazione di specie ittica vietata lungo la Strada Statale 18 a Rosarno - ha sottoposto a controllo un automezzo che aveva a bordo quindici chili di novellame di pesce “Sardina Pilchardus”, nota anche come “Bianchetto”.

Il pescato, venduto sul ciglio della strada in precarie condizioni igienico sanitarie, è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione del medico veterinario della Asp di Reggio Calabria, il quale ne ha disposto la distruzione per il mancato rispetto dei regolamenti europei in materia di “tracciabilità”. Inoltre sono state applicate sanzioni amministrative per un importo che va dai 250 a 1500 euro.

"I controlli proseguiranno nei prossimi giorni attraverso una continua azione di vigilanza sul territorio effettuata via mare volta alla salvaguardia della risorsa ittica, dell’ambiente marino e alla tutela del consumatore", ha commentato la Guardia Costiera.