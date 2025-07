Jonny bis, la Corte d’Appello ridetermina 37 condanne per associazione mafiosa

Nuovo capitolo nel lungo processo nato in seno all'operazione Jonny, svolta nel 2017 ad Isola Capo Rizzuto, che permise di svelare il giro d'affari sul centro di prima accoglienza. Questo pomeriggio la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato 37 condanne per associazione mafiosa, pur facendo cadere alcune aggravanti come quella riguardo alle armi da fuoco ed al profitto da attività delittuose.

Confermate solo 2 assoluzioni: quella di Francesco Arena e di Francesco Bruno, quest'ultimo ritenuto sia promotore che vertice di un presunto clan criminale operante nel catanzarese. Confermati invece 8 anni di reclusione per Leonardo Sacco, condannato a 20 anni in primo grado e tornato in libertà nel 2023, quando la Corte di Cassazione annullò numerose condanne a seguito di diversi ricorsi.

LE NUOVE CONDANNE

Chiesto dunque il carcere per: Francesco Antonio Arena '91, 7 anni; Francesco Antonio Arena '80, 7 anni; Giuseppe Arena '66, 10 anni e 4 mesi; Giuseppe Arena '86, 7 anni; Francesco Arena '79, a 7 anni; Francesco Arena '60, 6 anni; Pasquale Arena '92, 8 anni e 4 mesi; Salvatore Arena, 6 anni e 8 mesi; Raffaele Di Gennaro, 9 anni e 2 mesi; Domenico Falcone, 9 anni e 4 mesi; Salvatore Foschini, 8 anni e 8 mesi; Francesco Gentile, 10 anni e 4 mesi; Antonio Giglio, 8 anni; Nicolino Gioffrè, 11 anni e 4 mesi; Maurizio Greco, 10 anni; Andrea Guarnieri, 4 anni; Nicola Lentini, 2 anni; Paolo Lentini, 10 anni, 11 mesi e 10 giorni; Rosario Lentini, 8 anni, 10 mesi.

Ed ancora: Vincenzo Domenico Lentini, 8 anni di reclusione; Giuseppe Lequoque, 10 anni; Costantino Lionetti, 8 anni; Luigi Miniaci, 8 anni e 8 mesi; Angelo Muraca, 3 anni e 4 mesi; Benito Muto, 8 anni e 6 mesi; Domenico Nicoscia, 8 anni; Salvatore Nicoscia, 3 anni e 4 mesi; Fortunato Pirrò, 8 anni; Antonio Poerio '71, 6 anni e 8 mesi; Antonio Poerio '81, 8 anni; Fernando Poerio, 6 anni e 8 mesi; Antonio Pompeo, 8 anni; Giuseppe Pullano, 8 anni e 8 mesi; Leonardo Sacco, 8 anni; Domenico Riillo, 10 anni; Francesco Romano, 9 anni e 2 mesi; Francesco Taverna, 7 anni; Santo Tipaldi, 7 anni e 4 mesi.