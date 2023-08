Code e oltre un’ora d’attesa agli imbarcaderi della Sicilia

Sessanta minuti d’attesa per imbarcarsi da Villa San Giovanni. Sono questi i tempi comunicati - nel momento in cui scriviamo - dall’Anas, per chi sia ancora in attesa agli imbarcaderi calabresi per prendere il primo traghetto utile per la Sicilia.

Giornata decisamente sofferta, dunque, per tanti vacanzieri o emigranti che tornano a casa per le ferie ferragostane. Già dal primo pomeriggio di oggi, d’altronde, il traffico lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, in prossimità proprio di Villa e degli accodamenti per gli imbarchi, ha registrato dei forti rallentamenti e code, poiché i tempi d’attesa superavano anche le due ore.

Al fine di agevolare il flusso del traffico proveniente da nord, sempre da questo pomeriggio, è stato chiuso lo svincolo di Villa San Giovanni per i mezzi provenienti da Reggio Calabria.

Per quanto riguarda il traffico in direzione nord, gli automezzi in uscita a Villa hanno dovuto utilizzare il successivo svincolo di Santa Trada, così come suggerito da Anas, per reimmettersi sull’A2.