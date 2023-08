Color Fest: da oggi e fino al 13 agosto il boutique festival tra i più attesi dell’estate

È pronto a inaugurare un nuovo decennio dal profilo sempre più internazionale Color Fest, il festival che per la sua XI edizione, dall’11 al 13 agosto a Maida, a pochi passi da Lamezia Terme, si prepara ad accogliere pubblico da tutta Italia per assistere a grandi live, tutti in esclusiva per il Sud.

Tre giorni di live, venti nomi in line-up, tre palchi, dj set ed eventi collaterali, per un appuntamento in grado di offrire al proprio pubblico un’esperienza di qualità a 360°, e che si riconferma tappa fissa dell’estate musicale italiana.

“Color Fest è un festival che in dieci edizioni ha attirato decine di migliaia di partecipanti – raccontano gli organizzatori – creando anno dopo anno una importante attrattiva turistica. La crescente partecipazione di pubblico proveniente da fuori regione, oltre il 50%, dimostra che il festival è ormai riconosciuto a livello nazionale come un punto di riferimento per la musica live”.

“Un appuntamento culturale - proseguono - che negli ultimi anni ha aperto una finestra sulla musica internazionale e che per tre giorni fa incontrare generazioni e gusti differenti. Anche sul piano organizzativo questa undicesima edizione ha avuto come obiettivo quello di aprire il festival alla collaborazione con altre realtà virtuose del territorio. È con questa idea che nasce "BeColor" l'incontro tra il Color Fest e il Be Alternative Festival che hanno lavorato insieme per organizzare il live dei Franz Ferdinand del 13 agosto”.

LA LINE-UP

Grande l’attesa per il live dei Franz Ferdinand, che sul palco di Color apriranno la leg delle 4 date previste in Italia, nell’unica tappa nell’intero Centro-Sud Italia per il tour 2023, realizzata in collaborazione con Be Alternative Festival e firmata Be Color.

In line-up anche i ritmi travolgenti di Seun Kuti & Egypt 80, le cui sonorità si muovono tra la radice originaria dell’afrobeat e nuove contaminazioni musicali attraverso le quali Seun Kuti, figlio più giovane del pioniere dell'afrobeat Fela Kuti, si è impegnato ad estendere l’eredità paterna con la sua firma artistica.

On stage anche grandi artisti del panorama musicale italiano come i Verdena, che dopo essersi esibiti nelle principali città di tutta Italia ed Europa tornano sul palco di Color con il loro Volevo Magia Tour 2023.

A firmare l’edizione numero 11 anche nomi amati dai giovanissimi come Lovegang126, composta da Franco126, Ketama126, Pretty Solero, Asp126, Ugo Borghetti, Drone126 e Nino Brown, che presenterà live il primo album come collettivo, e Nello Taver, rapper e creator tra i più seguiti sul web per il suo dissacrante approccio al rap.

Tra i gruppi più interessanti della nuova scena musicale belga, live per Color 11 anche gli Ada Oda, il progetto musicale tra rock post-punk e cantautorato italiano nato da un’idea di César Laloux e reso iconico dalla voce della frontwoman Victoria Barracato.

Tra nuove proposte e grandi conferme, in line-up anche il cantautorato alternativo e sperimentale di Meg, l’universo sonoro di Giorgio Canali + Praino, il sound tra il funk e la disco di Napoli segreta; e ancora Fuera, Sibode Dj, Whitemary, Parbleu, Bruno Belissimo, Angelica, i vincitori del contest Supernova Santateresa, Icona Cluster e Duck Baleno, il Lacrima Party e i dj set di Disco Tic e Satan Said Dance.