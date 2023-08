Scontro tra una Panda e una Golf a Satriano Marina, due donne in ospedale

Due persone sono rimaste ferite durante un incidente stradale avvenuto nella tarda serata scorsa su viale Europa, a Satriano Marina, in provincia di Catanzaro.

I feriti viaggiavano rispettivamente su una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf che, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate con la pima che, a seguito dell’impatto, è finita ribaltata sulla sede stradale.

A bordo delle vetture c’erano tre persone: una donna che è rimasta incastrata nell'abitacolo della Panda e poi estratta dai vigili del fuoco di Soverato, intervenuti sul posto, ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso ed il successivo trasferimento in ospedale; anche la giovane conducente della Golf è stata portata in ospedale per ulteriori accertamenti e controlli, mentre il terzo occupante è rimasto illeso.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture ed il sito, presenti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza.