Incidente sulla Sp 148: cinque feriti, uno incastrato nell’abitacolo

Cinque persone sono rimaste ferite nel corso di un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Provinciale 148 tra il comune di Satriano e quello di Gagliato, nel catanzarese.

Die le vetture coinvolte, si tratta di una Nissan Navara e di una Nissan Qashqai, a bordo delle quali viaggiavano appunto le cinque persone, una delle quali, il conducente del Qashqai, che è rimasta bloccata nell’abitacolo ed è stata estratta dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario del Suem118.ù

Tutti i feriti sono stati poi accompagnati in ambulanza in ospedale per essere sottoposti ad ulteriori controlli. Presenti sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza.