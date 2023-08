Il Mediterraneo Cedro Festival si farà a settembre: al centro l’eccellenza calabrese

Il Mediterraneo Cedro Festival, inizialmente programmato per questo mese di agosto è stato ufficialmente rinviato e si terrà dal 14 al 17 settembre.

La decisione è stata presa in accordo con il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria e il Comune di Santa Maria del Cedro, con l'intento di prolungare la stagione turistica e creare un’esperienza ancora più memorabile per tutti i partecipanti.

L’evento si inserisce in continuità con il Festival del Peperoncino di Diamante, e condivide un obiettivo comune: mostrare al mondo le autentiche “eccellenze calabresi”, in un’ottica di destagionalizzazione turistica.

Un momento significativo durante il festival sarà costituito da una marcia per la pace universale, durante la quale parteciperanno, tra gli altri, il Vescovo Stefano Rega, i rappresentanti istituzionali dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e della sezione calabrese della Comunità Ebraica di Napoli, e il Referente dell'UCOII in Calabria e Presidente dell'associazione Daawa.Odv di Cosenza, Ahmed Berraou.

L’iniziativa vuol rappresentare un simbolo tangibile dell'unità tra le diverse culture e religioni, contribuendo a promuovere valori di armonia e comprensione reciproca. Un evento unico che rappresenta un'opportunità straordinaria per promuovere un messaggio di pace e tolleranza tra i popoli, attraverso un'intensa collaborazione tra diverse comunità.

Le serate saranno animate da spettacoli musicali coinvolgenti, salotti culturali, laboratori artistici, show cooking dedicati al Cedro di Santa Maria del Cedro e degustazioni di autentici prodotti tipici calabresi.

La partecipazione del maestro Eugenio Bennato, insieme a vari cantautori calabresi, contribuirà a valorizzare e diffondere la ricca cultura mediterranea. “Questo sforzo collettivo aiuterà a preservare e promuovere l'identità culturale locale a livello nazionale e internazionale” sostengono dall’organizzazione.

“Il Mediterraneo Cedro Festival - proseguono - sarà una vetrina autentica e internazionale per tutte le realtà d'eccellenza che desiderano condividere il proprio savoir-faire e mostrare il fascino della Calabria al mondo. Invitiamo tutti i partecipanti, in particolar modo calabresi, a unirsi a noi in questa celebrazione straordinaria, che incarna l'anima del Mediterraneo e promuove i valori della pace, della cultura e della solidarietà di una terra accogliente”.