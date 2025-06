Mediterraneo Cedro Festival, si riparte: al via i preparativi. Come partecipare

Il fiore del Cedro di Calabria

Dal 4 al 7 settembre, il Lungomare Giorgio Perlasca di Santa Maria del Cedro tornerà ad accogliere una nuova edizione del Mediterraneo Cedro Festival, evento simbolo dell’estate sulla Riviera dei Cedri, dedicato alla valorizzazione del Cedro locale, marcatore identitario, simbolo di cultura e di sapienza contadina.

Il Cedro è memoria e rito, bellezza e mistero, tradizione millenaria e speranza per il futuro. È il filo invisibile che unisce popoli, culture e fedi diverse; da sempre sacro per il popolo ebraico, che in esso riconosce il prezioso mêlon dei Giardini dell’Eden.

In tale contesto, Santa Maria del Cedro diventa crocevia di culture e laboratorio di dialogo interculturale, incarnando la missione del Festival, ovvero quella di trasformare la Calabria in hub strategico mediterraneo di incontro, economia sostenibile, cultura e identità.

L’evento, promosso dal Consorzio del Cedro di Calabria, offrirà un programma ricco e variegato, capace di raccontare le tante anime della Calabria e del Sud: gastronomia tipica, arte, musica, teatro, cultura e tradizioni popolari, tutte declinate attorno al comun denominatore.

Spettacoli musicali, showcooking, stand di gastronomia tipica, attrazioni per grandi e piccoli e per chi cerca emozioni genuine e vuole riscoprire il territorio attraverso le sue radici.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno, la “Lotteria del Cedro”, con premi straordinari legati anche alle eccellenze del territorio e alla tradizione locale. Un’occasione, questa, per sostenere la promozione del Cedro e coinvolgere tutta la comunità in un gesto corale di appartenenza e di condivisione.

Il Consorzio invita operatori, aziende, associazioni, artigiani, produttori e tutti gli amanti del Cedro e della Riviera dei Cedri a partecipare a questa iniziativa che è prima di tutto un atto d’amore verso la propria terra.

Per aderire e collaborare all’organizzazione, è possibile contattare la segreteria organizzativa al numero 0985/42598, o via e-mail all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .