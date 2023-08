Fuoco nella notte a Strongoli, incendio divampa in un magazzino

Poco dopo la mezzanotte di ieri una squadra dei vigili del fuoco di Cirò Marina è intervenuta a Strongoli Marina, in località Santa Focà, per un incendio che è divampato in un magazzino di utensili.

All’arrivo sul posto le fiamme si erano già diffuse in modo generalizzato a tutto il locale, coinvolgendo delle attrezzature agricole e da lavoro.

La squadra dei pompieri, giunta col supporto di un’autobotte arrivato dalla sede di Crotone, ha provveduto allo spegnimento ed alla messa in sicurezza dei luoghi.