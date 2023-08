Manomettono allarme, rubano merce e fuggono: fermati in auto con la refurtiva

Due giovani, rispettivamente di 29 e 22 anni, sono stati arrestati in flagranza per furto aggravato in concorso. Sono entrambe sospettati di aver scavalcato una recinzione, manomesso l’allarme di un esercizio commerciale della zona sud di Reggio Calabria, e portato via diversi scatoloni con dentro della merce ancora imballata, per poi sparire subito dopo a bordo di un’auto.

Grazie ad una dettagliata segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura, le Volanti hanno rintracciato tempestivamente la vettura nei pressi dello svincolo del Calopinace, bloccandola poco dopo, nonostante viaggiasse a velocità elevata: a bordo c’era ancora la refurtiva.

I giovani sono stati così posti ai domiciliari e denunciati anche per possesso di strumenti di effrazione atti allo scasso. La merce rubata, per un valore di circa 2500 euro, è stata restituita al legittimo proprietario.