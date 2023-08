In casa aveva quasi quattro etti di hashish e l’occorrente per le dosi, arrestato

Gli hanno trovato in casa quasi quattro etti di hashish e l’occorrente per la pesatura della droga e il confezionamento delle dosi: per questo un 27enne di Luzzi, nel cosentino, è finito ai domiciliari.

Ad arrestarlo sono stati i carabinieri della stazione locale, dipendente dalla compagnia di Rende, che sospettando che la casa del giovane fosse un luogo in cui si smerciasse la droga hanno deciso di eseguire una perquisizione, scovandovi appunto ed esattamente 395 grammi di sostanza.