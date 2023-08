Scontro tra due auto a Lamezia: tre feriti, uno estratto dall’abitacolo

Incidente stradale nella notte scorsa a Lamezia Terme. Sul posto, in via dei Bizantini della città della Piana, intorno alle due e mezza, sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento locale, appurando che nel sinistro erano rimaste coinvolte due auto, una Opel Corsa ed una Jeep Renegade.

A bordo della prima il solo conducente che, in evidente stato confusionale, è stato estratto dall’abitacolo dagli stessi pompieri insieme ai sanitari del Suem118, presente con due ambulanze.

Tre in tutto le persone a bordo delle vetture che, ferite in modo non grave, sono state portate nell’ospedale di Lamezia per le cure necessarie.

Dopo il soccorso ai malcapitati i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e le auto. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia di Stato per quanto di competenza. Ancora da definire l’esatta dinamica dell’incidente.