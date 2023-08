Crotone, arrivati i medici cubani: prendono servizio in 17

Sono 17 i medici cubani che sono arrivati ieri in mattinata all’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, accolti nella biblioteca dell’ospedale dal commissario straordinario dell’Asp, Simona Carbone, dal direttore sanitario del nosocomio, Lucio Cosentino, e dal dirigente regionale del dipartimento alla Salute, Vincenzo Esposito.

Dei medici arrivati, otto andranno al Pronto soccorso, tre in cardiologia, due in ortopedia, altrettanti in Area funzionale omogenea medica, uno in Ginecologia ed uno in Pediatria, dove l’ospedale presentava maggiori esigenze.

I medici, che resteranno in servizio fino al 30 giugno 2024, dopo aver firmato un contratto a tempo determinato, sono stati assegnati ai vari responsabili dei reparti a cui sono stati assegnati.

Il commissario Carbone ha sottolineato che questi medici non sostituiranno quelli italiani, considerato che continueranno le procedure per il reclutamento, ma daranno una mano soprattutto in questo periodo estivo.

Ha, poi, ringraziato, insieme al direttore sanitario Cosentino, il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, per aver dato la possibilità all’ospedale crotonese di poter contare di questo contingente sanitario.

Per i 17 medici, che hanno già seguito un corso intensivo per la lingua italiana, è previsto un ulteriore percorso di affiancamento per poterne facilitare l’integrazione nella nuova realtà.

Il dirigente regionale Esposito, dal canto suo, ha ricordato l’iter che ha portato all’arrivo dei medici cubani, iniziato giusto un anno fa con l’accordo con il governo cubano.

Dal canto loro, la coordinatrice del contingente cubano si è detta contenta di essere arrivati a Crotone e si è detta sicura che, anche con il loro contributo, la situazione dell’ospedale cittadino migliorerà.