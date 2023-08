Cariati. Cmg, nuovo tour di presentazione del libro “La baia della Magna Graecia”

Dopo la pausa di ferragosto, il Comitato Magna Grecia si rimette in marcia illustrando alle Comunità dell'Arco Jonico il progetto editoriale "La baia della Magna Graecia. Prospettive per una nuova visione di territorio".

Prevista lunedì 21 agosto a Cariati con partenza alle 18.30 la presentazione del libro. Ad ospitare la manifestazione sarà lo splendido scenario antistante la Lega Navale sul porto turistico.

Si continuerà venerdì 25 con Mirto-Crosia. Nel caso della Comunità adagiata sulla sponda del Trionto, la location prescelta sarà l'elegante giardino del lido "Le Dune" sul lungomare centofontane con partenza alle ore 18.

Per entrambe le manifestazioni sono previsti i saluti istituzionali dei rispettivi Sindaci delle due Comunità.

Come sempre, tanti saranno i temi che verranno affrontati. Dalla difficoltà di accesso ai servizi alla necessità di impostare una nuova visione di territorio improntata su principi policentrici. È necessario cambiare rotta ed offrire una prospettiva di sviluppo e benessere nell'interesse delle locali popolazioni.

"La baia della Magna Graecia", un progetto editoriale che pone i presupposti per immaginare un territorio foriero d'interessi per i propri abitanti. Vieppiù, che stabilisce le basi per elevare l'offerta di lavoro, vero deficit che colpisce tutto l'area dell'Arco Jonico.

Va arrestato il dramma dell'emigrazione: le possibilità ci sono, ma non siamo in grado di capitalizzarle. A tal riguardo, prossimamente, sarà formalizzato uno studio su quanti posti di lavoro l'idea-progetto "Baia della Magna Graecia" potrà produrre fra aree costiere e zone montane.