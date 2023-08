Tenta il colpo in una villa, preso topo d’appartamento. Guardia giurata sventa il furto

È stata una Guardia Giurata che si trovava in vacanza a Tropea, a consentire che venisse sventato un furto in un appartamento. Il vigilante ha difatti notato il comportamento sospetto di due persone, che sembravano essersi appostati per osservare l’ingresso di un villino indipendente dove risiede un’anziana signora.

Dopo poco tempo, appena la donna è uscita dall’abitazione per andare a fare la spesa, didatti, i due hanno raggiunto l’ingresso del cancello e dopo aver più volte citofonato per assicurarsi che non vi fosse nessuno all’interno, hanno scavalcato la recinzione per introdursi nell’appartamento.

Con ottimo spirito di iniziativa la Guardia Giurata ha subito chiamato la Polizia di Stato, che è giunta immediatamente sul posto, riuscendo ad arrestare uno dei due mentre l’altro si era già dato alla fuga.

La Squadra Mobile di Vibo Valentia e gli agenti del Posto Fisso di Tropea hanno avviato le indagini ricostruendo puntualmente la vicenda ed arrestando il fermato in flagranza per tentato furto in appartamento e, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, lo hanno poi sottoposto ai domiciliari.

L’udienza davanti al Gip del Tribunale Ordinario ha convalidato l’arresto e dopo il giudizio direttissimo l’uomo è stato condannato a 8 mesi di reclusione.