Cade da un albero mentre raccoglie fichi, pensionato muore in ospedale

Un 68enne di Albidonia, piccolo centro di circa 1200 abitanti dell’Alto Jonio Cosentino, è morto in un tragico incidente avvenuto in un podere in contrada Potente.

Da quanto appreso, la vittima, Francesco Adduci, un pensionato per anni emigrato in Svizzera, si sarebbe arrampicata su un albero per raccogliere fichi quando per cause ancora da chiarire, è rovinata a terra: una brusca caduta per alcuni metri che gli avrebbe causato un trauma cranico e toracico.

Soccorsa inizialmente dai sanitari del 118 si è deciso per il suo trasferimento in elisoccorso all’ospedale l’Annunziata di Cosenza, dove è poi deceduta per la gravità delle ferite riportate.