Controlli di Ferragosto, sul Tirreno cosentino multe per oltre 10mila euro

Col ferragosto ormai archiviato restano i numeri, quelli dei risultati ottenuti dai Carabinieri della Compagnia di Paola che durante la settimana festiva hanno implementato i controlli sulle strade, che di solito registrano un significativo aumento di traffico, in particolare la Statale 18.

La via che percorre tutto il Tirreno cosentino è oggetto, infatti, durante l’estate, del transito di numerosi mezzi ed a qualsiasi ora del giorno e della notte, causando, soprattutto di notte, in incidenti, anche mortali.

Le attività si sono così concentrate su tutto il territorio di competenza, da Amantea a Cetraro, dove in totale sono state controllate 712 persone su 473 mezzi, elevando 53 sanzioni al Codice della Strada, ritirando 8 patenti di guida, sequestrando amministrativamente 4 veicoli ed elevando oltre 10 mila euro di contravvenzioni.

Ad essere colti in fallo sono stati soprattutto i giovani: tre persone sono risultate infatti positive all’etilometro con valore superiore ai limiti consentiti dalla legge, due di loro sono ragazze sotto i 23 anni.

Un altro ragazzo, trovato con una modica quantità di stupefacente ed un punteruolo, è stato sottoposto ad accertamenti ospedalieri ed è risultato positivo ai cannabinoidi.

Il controllo è stato svolto anche nelle aree della movida, sequestrando tre grammi di marijuana e segnalando la persona alla Prefettura di Cosenza.

I carabinieri rammentano come il Codice della Strada preveda che durante i primi tre anni dall’ottenimento della patente il limite alcolemico deve essere pari a zero e solo successivamente è possibile, sebbene sconsigliato, mettersi alla guida purché non si superi il tasso alcolemico di 0,5 g/l.

Un altro elemento da evidenziare è il divieto di sorpasso o di svolta dove è presente la striscia continua, potendo raggiungere l’area opposta della strada tramite i sottopassaggi o utilizzando le rotonde presenti sulla Statale.