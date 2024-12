Luci e addobbi natalizi pericolosi, sul Tirreno se ne sequestrano oltre 80mila

Oltre 80mila prodotti natalizi, ritenuti non sicuri, sono stati sequestrati dalla Guiardia di Finanza di Paola, Scalea, Amantea e Cetraro, sulla costa tirrenica cosentina.

Si tratta in particolare di giocattoli, luci decorative, allestimenti per presepi e addobbi natalizi vari, tutti senza etichettatura, indicazioni in lingua italiana e dell’importatore, e già messi in vendita in alcune attività commerciali della zona violando le norme di settore e, dunque, per i militari sottoponendo a un grave rischio i consumatori.

Tutti i responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio di Cosenza per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste in questi casi e che partono da un minimo di 516 euro ma possono arrivare anche fino a quadi 26 mila euro.

L’attività appena conclusa si inserisce in un ampio piano di contrasto alla diffusione di prodotti non conformi agli standard di sicurezza, che ha portato le fiamme gialle ad intensificare i consueti controlli soprattutto in questo periodo di festività.