Crotone. Il piccolo Giosuè necessita di continui ricoveri a Roma, scatta la solidarietà online

Giosuè è un bambino di otto anni che ha già affrontato quattordici interventi in seguito ad una rara malattia di cui è affetto dalla nascita: una pseudo ostruzione intestinale cronica che lo costringe a continui ricoveri a Roma.

La mamma, Mariarita V., ha così avviato da Crotone una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare i frequenti viaggi e alloggi nella Capitale.

“Per prendermi cura di lui - scrive Mariarita - non posso lavorare, i fondi che possedevamo negli anni sono terminati e i prezzi per gli alloggi sono diventati a dir poco ingestibili per una famiglia costretta a viaggiare di continuo”.

Dopo due interventi a luglio e a metà agosto Giosuè dovrà affrontarne un altro a metà ottobre. La campagna ha ricevuto finora 95 donazioni ed è arrivata a 3.300 euro. Si può contribuire cliccando sul link https://gf.me/v/c/gfm/s2s5e-dona-per-aiutarmi.