In permesso premio dal carcere ne approfitta per rubare due borse, riarrestato

Si sono fermate nei pressi di una fontana del centro cittadino, sono scese e hanno lasciato l’auto con i finestrini aperti. Una leggerezza costata cara a due signore a cui un veloce malvivente ha rubato ad entrambe le rispettive borse che erano nella vettura, con dentro documenti, denaro e vari effetti personali, per poi sparire immediatamente per le vie limitrofe a bordo di uno scooter.

È accaduto nei giorni scorsi a Reggio Calabria e quest’oggi gli agenti della Polizia di Stato cittadina ritengono di aver individuato l’autore di un furto.

Sono stati gli impianti della videosorveglianza presenti in zona a consentire di risalire al presunto responsabile, riconosciuto nelle immagini: si tratta di un 46enne pluripregiudicato del posto, attualmente ristretto presso l’Istituto Penitenziario di Locri ma che si trovava in città quel giorno grazie ad un “permesso premio”.

Al termine delle formalità l’uomo è stato riassociato alla casa circondariale per la violazione delle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria e deferito per il furto. Le due donne sono rientrate in possesso dei loro averi.