Lamezia Sambiase, a settembre ritorna la rassegna culturale “Al Vaglio”

Dall’1 all’8 settembre ritorna “Al Vaglio”, la rassegna culturale di Lamezia Terme che, nei primi dodici mesi di attività – il primo ciclo di incontri è stato svolto alla fine di agosto 2022 –, è riuscita a ritagliarsi un posto preminente nel variegato panorama culturale della Città della Piana e della Calabria intera.

Prestigiosi giornalisti e scrittori, firme e volti noti della carta stampata e della tv hanno preso parte alle serate de “Al Vaglio”. Non sarà di meno la nuova stagione, organizzata sempre dall’Associazione Ad Turres e dall’Associazione Al Vaglio con la direzione artistica di Antonio Pagliuso, collaboratore giornalistico e caporedattore della rivista culturale “Glicine”.

Il nuovo ciclo di appuntamenti partirà alle 21 di venerdì 1° settembre all’interno dell’Atrio Verdi nel centro storico di Lamezia Terme Sambiase con ospite Vittorio Daniele.

Docente di Politica economica all’Università Magna Græcia di Catanzaro, il professore Daniele ha dedicato la sua attività di ricerca principalmente allo sviluppo economico in prospettiva storica.

Ha pubblicato numerosi articoli scientifici e saggi; fra questi la sua ultima fatica, uscita per i tipi di Rubbettino, dal titolo “Il paese diviso. Nord e Sud nella storia d’Italia”.

L’incontro prenderà spunto proprio da quest’ultimo lavoro. Con Vittorio Daniele converserà Antonio Lorena, consigliere comunale del Comune di Lamezia Terme e membro fondatore di entrambe le associazioni a capo della rassegna.

Martedì 5 settembre, alle 21, la manifestazione culturale si sposterà al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme Nicastro per un simposio letterario – realizzato in collaborazione con l’Associazione teatrale I vacantusi – che prenderà le mosse dalle pagine di “Seconda persona singolare”, l’ultimo romanzo di Pasquale Allegro.

Lo scrittore lametino, autore già di altri lavori fra prosa e poesia, è reduce dall’assegnazione del Premio Elmo “per la sua capacità di utilizzare la parola e la scrittura come strumenti di dialogo tra generazioni, sapendo parlare a tutti con un linguaggio efficace e profondo. Per aver messo al centro l’intimità dei sentimenti e la continua ricerca dell’equilibrio tra l’umana fragilità e l’amore”.

Dialogherà con l’autore Sabrina Pugliese dell’Associazione teatrale I vacantusi.