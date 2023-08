“E io ci sto”: Come nasce una docu-serie, masterclass su Wanna (Netflix)

Come nasce una docu-serie? Attraverso le vicende della televenditrice più famosa d’Italia, potremmo scoprire, senza filtri, un’incredibile storia italiana. Martedì 29 agosto è in programma alle 19 una masterclass dal titolo "Wanna - la nascita di una docuserie", terzo appuntamento della rassegna proposta dall’associazione culturale “E io ci sto”.

In dialogo con l’autore della serie Alessandro Garramone e Daniele Urciuolo, direttore artistico di Fara Film Festival, Catania Film Fest e Formia Film Festival, ci sarà la giornalista Antonella Marazziti. La masterclass sarà seguita dalla proiezione del primo episodio "Scioglipancia" e il dibattito finale con il pubblico (presso Orto Tellini, via Generale Tellini, ingresso con tessera associativa, 5€).

La docu-serie Wanna, in 4 episodi, di Alessandro Garramone, è scritta dallo stesso Alessandro Garramone e Davide Bandiera, è diretta da Nicola Prosatore e prodotta da Gabriele Immirzi per Fremantle Italia.

Orto Tellini per l’occasione si vestirà come un parco tematico con diverse aree in cui ci sarà la possibilità di vedere un film immersi nella natura nel cuore della città.

In particolare: area food & beverage, con diverse attività di ristorazione e street food; area artisti dove si terranno una serie di performance live e mostre semi permanenti; area cinema, in cui si svolgeranno gli eventi principali della rassegna.

Il prossimo appuntamento della rassegna è in programma mercoledì 30 con la proiezione di "Don’t come back" dei registi Matteo Delbò e Chiara Avesani, alla presenza di Delbò. Il documentario racconta le vicende di Ghadeer, un giovane giornalista rifugiatosi a Bruxelles dopo la conquista della città da parte dello Stato Islamico, che decide di abbandonare la promessa di un futuro in Europa per tornare dalla sua gente. Con alcuni amici fonda Radio One FM, un'emittente indipendente da qualsiasi affiliazione religiosa, comunitaria o politica, che potrebbe contribuire a riportare la pace. Durante l’evento ci sarà la io restperformance live di Matteo Policastrese, designer che lavora su tavoletta grafica, proiettando i suoi disegni sullo schermo dal vivo e di Gaspare Da Brescia, scultore e artista crotonese (ore 21.30 presso Orto Tellini, via Generale Tellini).

La manifestazione è realizzata grazie al contributo di Calabria Film Commission, Comune di Crotone; sponsor: Bossi annunziata Agency (port of Crotone), Istituto Sant’Anna, Trony, Farmacia Caputo. Partner: Provincia di Crotone - Accademia di Belle Arti. Partner tecnico: Officina Kreativa.

Info: per partecipare agli eventi c’è bisogno del rinnovo della tessera associativa del valore di 5 euro per un anno. I luoghi del festival: Orto Tellini (Via Generale Tellini) e il Museo e giardini di Pitagora (via G.Falcone 9).