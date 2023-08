Porto di Crotone: tra un anno la completa riqualificazione

Ha convocato i giornalisti nel molo foraneo, il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, accompagnato dal dirigente Alessandro Guerri, referente di Crotone, per fare il punto sulla situazione del porto di Crotone.

Con loro, stamattina, anche il sindaco di Crotone, Enzo Voce ed il comandante della capitaneria di porto, Domenico Morello. I lavori sono quelli che sono già in atto e che hanno un importo di oltre dieci milioni di euro.

E’ stato confermato che la linea temporale nell’ambito dei quale tali lavori di riqualificazione del porto vecchio pitagorico è l’anno prossimo, compresa l’ex area Sensi, da bonificare.

Ed una delle novità dette in merito dai dirigenti dell’autorità, ma anche dal sindaco Voce, è che sono arrivati i risultati delle caratterizzazioni dell’area, che, però, adesso vanno validate tecnicamente. Da una prima visione dei dati stessi, emerge tra le parti interessate una certa dose di ottimismo sulle operazioni di bonifica che dovranno essere in tempi ragionevolmente brevi.

Per i lavori riguardanti l’ex area Sensi, l’autorità di sistema ha ottenuto tutti i pareri favorevoli necessari e, ragionevolmente, entro fine anno, saranno effettuate le progettazioni, con un concorso di idee, ed i lavori in continuità.

Sempre in tema di disinquinamento del porto, è stato comunicato che giusto ieri Agostinelli e Guerra hanno incontrato il commissario dell’Arpacal, Errigo, per per ripristinare i fondali del Porto commerciale.

Sull’importanza dei lavori e sulla strategicità dell’area per il comune di Crotone è intervenuto il sindaco di Crotone, Voce, che ha sottolineato anche il lavoro fatto in sinergia svolto con l’Autorità di sistema.

Infine, al termine dell’incontro con la stampa, le parti in causa hanno assicurato che, per l’estate del 2024, dopo tanti anni, il porto di Crotone sarà riqualificato ed avrà una nuova immagine.