In casa pistola, caricatori e munizioni: in carcere pregiudicato rossanese

I Carabinieri di Corigliano Rossano gli hanno trovato un’arma in casa, e per questo per un pregiudicato 69enne del posto si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Castrovillari.

I militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo rinvenendo pistola semiautomatica calibro 9x21, completa dei relativi caricatori e delle munizioni che ne potevano garantire un uso immediato: la stessa verrà sottoposta a delle specifiche analisi di laboratorio, per accertare se sia stata utilizzata in episodi cruenti.