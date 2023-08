Festival delle Serre: Cerisano palcoscenico all’aperto dell’evento “più bello della Calabria”

Prima ancora che gli artisti ed il cartellone, è il paese – Cerisano, a pochi km dal capoluogo bruzio – il vero motore del Festival delle Serre.

La kermesse, giunta ormai alla ventinovesima edizione, ha sempre posto al centro del progetto il borgo. Le sue piazze ed i vicoli, oltre a palazzo Sersale.

Con le chiese e le contrade, anche quelle più “nascoste”, che si trasformano, in nove giorni, in un grandissimo palcoscenico all’aperto. Dalla sezione jazz e quella della musica classica con il teatro, il cinema, le arti visive, gli incontri, la sezione Spiral Sound, gli artisti di strada. Tantissimi eventi, molteplici opportunità – tutte gratuite – per vivere appunto Cerisano.

Il programma è pronto e venerdì 1 settembre, alle 11, il sindaco Lucio Di Gioia, insieme a tutto lo staff organizzativo ed alla macchina comunale, ha convocato una conferenza nel pozzo del palazzo Sersale, per svelarlo alla stampa e quindi al pubblico.

Dal 2 al 10 settembre, “Il Festival più bello della Calabria”, è pronto ad ospitare cittadini e curiosi. Organizzato dal Comune, beneficia del prezioso finanziamento della Regione Calabria, con risorse PAC, si distingue per presentare eventi culturali sostenibili, appositamente pensati per rispecchiare la bellezza dei luoghi storici che ospitano.

“Venite a far parte di questa celebrazione straordinaria dove l'arte, la cultura e la sostenibilità si incontrano in un abbraccio perfetto. Segnate le date nel vostro calendario e preparatevi a vivere un'esperienza indimenticabile”, il messaggio di augurio e l’invito pubblico del primo cittadino.

Tanti gli ospiti prestigiosi che arriveranno a Cerisano: da Karima a Gatto, Buonocore, Pisani, Marrazzo, i Faber, Andi Kongo e Joe Barbieri per la sezione jazz. Senza dimenticare le compagnie teatrali e la musica classica che è sempre ben apprezzata. Oltre che gli artisti di strada, gli ultimi film del momento, da Barbie a Mission Impossible, fino ai gruppi musicali locali ed ai dj set del momento.

Incontri, mostre, presentazioni di libri, masterclass e protocolli d’intesa non saranno semplici corollari all’evento ma parte integrante di un programma studiato in ogni dettaglio.

Così come le collaborazioni: il contest jazz, New generation Jazz del festival delle Serre in collaborazione con Nu Jazz Festival e Blowing on Soul, la Classica in collaborazione con Orchestra Sinfonica Brutia e Associazione Musicale M. Quintieri e poi Hcp e Fondazione Lilli Funaro e la mostra su Troisi a cura dell'Associazione Culturale "Don Ciccio Salvino" di Mendicino.