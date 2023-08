Mastro Giovino compie cent’anni: da New York a Rossano a Roma per finire in decine di film

Il sindaco Flavio Stasi, Antonio le Fosse e Giuseppe Russo

Rossano ha festeggiato i 100 anni di Giuseppe Russo (conosciuto da tutti come “Mastro Giovino”). Alla significativa ed emozionante cerimonia, avvenuta nell'abitazione della figlia Gerardina sul Viale Sant'Angelo allo Scalo, hanno preso parte il sindaco Flavio Stasi, il presidente del Consiglio comunale Marinella Grillo, i consiglieri comunali Biagio Frasca e Liliana Zangaro.

L'Amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, per l'occasione, ha voluto consegnare una pergamena con la seguente motivazione: “Al Sig. Giuseppe Russo con l'augurio che continui ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le nuove generazioni della nostra città. Buon compleanno e buona vita alsignor Giuseppe Russo dall'intera Amministrazione comunale di Co-Ro”.

Ai festeggiamenti hanno preso parte, inoltre, le figlie, il genero Gianni, ma anche numerosi amici e parenti. Zio Giovino, visibilmente emozionato, ha ringraziato le diverse autorità locali per la loro preziosa presenza ed anche le sue figlie (Anna, Franca e Gerardina) per aver organizzato, nei minimi i dettagli, la festa in suo onore. Emozionante, poi, il taglio della torta, il soffio delle candeline (100) ed il brindisi di auguri con tutti i presenti.

Il signor Giuseppe Russo è nato a New York nel 1923 da genitori rossanesi. All'età di sette anni ritorna a Rossano e comincia a svolgere, dopo la scuola, il ruolo di aiutante falegname. Col passare degli anni, poi, diventa persona di fiducia dei Baroni Amarelli (Titolari dell'omonima fabbrica di liquirizia).

Nel 1969, poi, si trasferisce a Roma con tutta la famiglia. La Capitale fu galeotta in cui conobbe personaggi del mondo del cinema e, passo dopo passo, si inserisce in quel ambiente.

Ha fatto parte del cast de “Il Marchese del Grillo”; “Giuseppe Verdi”; “Bianco, Rosso e Verdone”; “Rugantino”; “Il Conte Tacchia”; “Pasqualino 7 Bellezze”; “Corleone”; “Marco Polo”; “L'Avaro”; “Amore Amaro”; “Vado in Vacanza con Papà”; “Zanna Bianca”; “Guerra e Pace”; “Giubbe Rosse”; “Caffè Espresso”; “Patata Bollente”; “Febbre da Cavallo”; “C'era una Volta l'America”; “Due Cuori e una Capanna”; “Un Siciliano in Sicilia”; “Il Mostro di Firenze”; “I Zombi”; “Una Giornata particolare”; “Una Botte di Vita”; “L'Esorcista”; “La Voce della Luna”; “Profumo di Donna”; “La Piovra”; “Casanova”; “Paura in Città”; “Ninì Metallurgico”; “Mani di Velluto”; “La Nave Va”; “L'Intervista”; “Occhio alle Stelle”; “L'ultima Cena”; “San Benedetto”; “Don Bosco” e tanti altri. E' stato parte integrante, inoltre, in diverse commedie teatrali tra cui: “Il Medico dei Pazzi”.

Da sottolineare, inoltre, la sua straordinaria interpretazione nel documentario dedicato alla “Vita di San Nilo” realizzato dal compianto ed indimenticabile regista rossanese Antonio Russo, che è suo figlio.

Un excursus, quello di mastro Giovino, di tutto rispetto nel fantastico mondo del cinema, oltre del teatro, in cui ha ottenuto, con grande merito, numerosi ed importanti riconoscimenti nel corso della sua brillante carriera. Congratulazioni al signor Giuseppe Russo (“Mastro Giovino”) per l'importante traguardo raggiunto (+ 100). A lui, infine, auspichiamo, di vero cuore, ogni bene e buona vita. Buon cammino... Mastro Giovino e “Ad Maiora Semper”.