Sbarchi: 55 migranti soccorsi a Crotone, è il terzo arrivo in 48 ore

Un altro sbarco di migranti e di nuovo nel porto di Crotone, il terzo in poco più di 48 ore, ovvero da sabato scorso, è avvenuto questa mattina dove la Guardia Costiera ha accompagnato cinquantacinque persone.

Si tratta per lo più di uomini, oltre una trentina, provenienti in maggioranza dall’Iraq e tra cui tre donne e sette minorenni (cinque accompagnati e due non accompagnati); mentre un’altra dozzina arriva dall’Iran.

È stata una unità della Guardia Costiera ad intercettarli a circa una ventina di miglia a sud di Crotone mentre viaggiavano su una barca a vela da 16 metri che si ritiene partita dalla Turchia all’incirca cinque giorni fa.

Dopo lo sbarco e le consuete operazioni di accoglienza i migranti sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto, alle porte di Crotone.