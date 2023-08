Reggina fuori dalla B. Udienza Consiglio di Stato, sit-in in piazza Santi Apostoli a Roma

Domani, martedì 29 agosto, a Roma, è stato organizzato un sit-in in occasione dell’udienza presso il Consiglio di Stato, prevista per le 10 del mattino, di domani, che tratterà il ricorso presentato dalla Reggina 1914 contro l’esclusione dal campionato di serie B per la prossima stagione 2023-2024.

Attendendo un numero importante di tifosi amaranto, la Questura di Roma, per garantire il regolare svolgimento dell’iniziativa, ha individuato in Piazza Santi Apostoli la zona destinata alla loro accoglienza.

L’area di sosta per i mezzi di trasporto che saranno utilizzati per raggiungere la Capitale è stata invece individuata in Piazza Bocca della Verità.

Il luogo scelto per il sit-in, viene evidenziato dalla Questura di Reggio Calabria, invece, “per dimensione, centralità ed importanza, a dare ampia visibilità ai partecipanti ed assicurare, al contempo, le migliori condizioni di sicurezza, senza creare intralcio alla viabilità cittadina, decisamente complessa, o ricevere particolari limitazioni che, diversamente, non sarebbe possibile garantire dinanzi la sede dell’organo di Giustizia amministrativa, area solitamente interdetta alle manifestazioni per via delle restrizioni adottate nella Capitale a tutela dei luoghi istituzionali”.