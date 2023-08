Crotone e Catanzaro, controlli della Guardia Costiera: salvataggi e multe a mare

Ancora un altro weekend caratterizzato da soccorsi della Guardia costiera impegnata con motovedette in mare e personale a terra lungo tutto il litorale di giurisdizione della Calabra ionica delle province di Catanzaro e Crotone.

In particolare, all’alba di sabato il battello costiero G.C. B145, rischierato nel porto di Le Castella per la stagione estiva, è intervenuto in soccorso di una imbarcazione con due persone a bordo rimasta alla deriva con problemi al motore. I due diportisti, usciti per una giornata di pesca ricreativa, si sono trovati in difficoltà nelle acque antistanti Steccato di Cutro, cercando di attirare l’attenzione delle unità vicine con grida e segnali vari.

È stata immediatamente allertata la Guardia costiera di Crotone che ha fatto intervenire il battello della sede distaccata di Le Castella giunto in zona in pochi minuti. Le persone a bordo sono state aiutate e portate in sicurezza a terra con la loro unità. Il soccorso ha tuttavia messo in luce la disattenzione di chi si improvvisa diportista nella stagione estiva, infatti, allo stesso incauto proprietario dell’unità da diporto è stata elevata una sanzione amministrativa per la mancanza dell’assicurazione del motore con il contestuale sequestro del mezzo nautico.

Nel pomeriggio di ieri, invece, un intervento si è reso necessario nel porto di Catanzaro Lido, nei confronti di una persona anziana caduta accidentalmente nelle acque. L’anziano è stato prontamente soccorso dal personale in servizio per mare sicuro dell’Ufficio Locale Marittimo che, dopo avergli dato assistenza con un salvagente anulare, ne ha permesso il recupero con il supporto dei Vigili del Fuoco e del 118, nel frattempo allertati dallo stesso Ufficio Locale della Guardia costiera.