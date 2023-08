Voli e disagi: cancellato stamani il Lamezia-Milano, passeggeri restano a terra

Proseguono purtroppo i disagi per i viaggiatori in partenza o in arrivo nell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Stamani diversi passeggeri della Ita Airways si sono infatti trovati alle prese con la cancellazione improvvisa da parte della compagnia aerea del volo per Milano, l’AZ1176, che è stato appunto cancellato rovinando tutti i piani programmati per i viaggiatori diretti in Lombardia.

I passeggeri, quindi, non si sono potuti imbarcare sull’aereo in partenza alle 6, rimanendo nell’aeroporto calabrese.