Trebisacce, al via il servizio scuolabus: aperte le iscrizioni

Nuovo anno scolastico 2023/2024, al via le iscrizioni per il servizio scuolabus. Sarà possibile presentare le istanze entro e non oltre le ore 12 di giovedì 7 settembre. Avranno precedenza i bambini residenti, appartenenti a nuclei familiari economicamente svantaggiati, monoparentali o dimoranti nelle località disagiate fuori dal centro urbano.

È quanto fanno sapere il sindaco Alex Aurelio e la consigliera comunale delegata all’ Istruzione, Antonia Roseti, illustrando le novità che riguarderanno la mobilità dei bambini dell’infanzia e degli studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado. Il servizio verrà effettuato con quattro scuolabus la cui capienza è ognuno di 28 posti, pari ad un totale di 112 posti destinati alle scuole elementari e medie. Un altro mezzo di capienza 20 posti, invece, sarà dedicato ai piccoli alunni della materna.

Nel caso in cui il totale dei posti non fosse sufficiente a soddisfare il numero delle domande pervenute, sarà redatta una graduatoria che terrà presente le condizioni familiari degli studenti. A fronte di un punteggio massimo di 20 punti saranno assegnato un massimo di 3 punti a chi rientra in una fascia Isee tra 0 e 3.500 Euro e un minimo di 0 punti a chi ha un Isee superiore a 8.000 Euro; 4 punti a chi appartiene ad un nucleo familiare monoparentale; 5 punti ai residenti fuori dal centro urbano e dal Borgo storico marinaro o comunque distanti più di 1.500 metri dalla scuola; 4 punti ai residenti tra i 1.000 e i 1.500 metri dalla scuola; 1 punto ai nuclei familiari con 3 o più figli minorenni frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie.

A fronte del servizio, il Comune richiede un contributo minimo scaglionato per fasce di reddito. Pur dovendo far fronte all’aumento dei costi delle materie prime e quindi a quelli della manutenzione dei mezzi e del carburante, l’Amministrazione comunale ha inteso mantenere ferme le tariffe del 2019 per venire incontro alle esigenze delle famiglie. Pertanto ai nuclei con Isee compreso tra 0 e 3.500 euro sarà chiesto un contributo mensile di 5 Euro; tra 3.500,01 e 4.500 Euro un contributo mensile di 10 Euro; oltre i 4.500 un contributo mensile di 20 Euro. Sono previste tariffe agevolate per le famiglie con più figli che utilizzano il servizio scuolabus: 40% di sconto sul secondo abbonamento, del 60% sul terzo abbonamento e gratuito dal quarto abbonamento