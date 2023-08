Bullismo: la Polizia incontra i ragazzi del campo Prociv di Belvedere Spinello

Gli uomini della Polizia di Stato della Questura di Crotone hanno fatto visita ai ragazzi impegnati nel campo scuola estivo “Anche io sono Protezione Civile” organizzato dal Circolo Prociv di Belvedere Spinello.

Gli agenti hanno incontrato i giovani, di età compresa tra i 9 e i 13 anni, affrontando i temi del bullismo e del cyberbullismo, evidenziando i rischi che corrono sulla rete e, in particolare, il pericolo che lo strumento informatico venga utilizzato come veicolo per azioni di bullismo.

Sono state inoltre illustrate le conseguenze di queste condotte, e le modalità per potersi difendere dalle situazioni pregiudizievoli. I ragazzi sono stati poi coinvolti in un’attività, in cui in maniera anonima hanno potuto “denunciare” situazioni vissute in prima persona o che li hanno visti comunque partecipi, mostrando molta attenzione e interesse su un tema di forte attualità.