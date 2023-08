Prefettura Cosenza: incontro tra Forze di Polizia ed i sindaci del territorio

Si è tenuta oggi, mercoledì 30 agosto, presieduta dal Prefetto di Cosenza dott.ssa Vittoria Ciaramella, una riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia con la partecipazione di alcuni Sindaci per l’esame di specifiche, differenziate problematiche.

Il Consesso ha innanzitutto esaminato la predisposizione di tutte le misure di salvaguardia e sicurezza a garanzia della buona riuscita del Festival del Peperoncino di Diamante, manifestazione ormai rinomata e che attira numerosissimo pubblico.

Nella circostanza il Sindaco ha avuto modo di esprimere il ringraziamento proprio e della comunità diamantese per la cornice di sicurezza assicurata dalle Forze di Polizia durante l’intero periodo estivo che ha consentito, effettuando un primo bilancio, lo svolgimento della stagione turistica in condizioni di serenità e sicurezza.

E’ quindi intervenuto il Sindaco di Carolei, amministratore che ha subìto una recente aggressione. Il primo cittadino ha avuto modo di illustrare fatti e circostanze utili sia per gli approfondimenti investigativi sia per approntare le misure più adeguate a salvaguardia dello stesso Sindaco nella sfera privata come nello svolgimento della pubblica funzione.

Il Consesso ha, infine, ascoltato il Sindaco di Praia a Mare che aveva recentemente registrato una particolare esuberanza di gruppi di giovani, specie nelle ore notturne, temendo possibili turbative. Anche questi riferimenti sono risultati utili per la predisposizione di mirati ed adeguati servizi congiunti a cura delle Forze di Polizia e della Polizia locale.

I citati Sindaci di Carolei e Praia a Mare hanno anch’essi rivolto il proprio ringraziamento al Prefetto ed alle Forze di Polizia per la vicinanza ed il sostegno sempre garantiti.