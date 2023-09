Grande attesa per la “Tropea Experience”

Un concorso enogastronomico nazionale per promuovere tra gli aspiranti cuochi e ristoratori di tutta Italia sperimentazioni e ricerca, intorno ad un ingrediente versatile e declinabile nel piatto, dall’antipasto al dessert, come la Rossa di Tropea. Quattro momenti di confronto ed approfondimento sulle mille sfumature di questo prodotto, icona dell’agroalimentare Made in Calabria nel mondo ed elisir di lunga vita.

La Tropea Food Cup, la competizione che abbina la regata velica ad una gara di cucina a bordo, rigorosamente a base di pesce locale. Ben 22 show cooking con chef internazionali ed ambasciatori della Cipolla Rossa di Tropea. E poi ancora presentazione di libri, educazione e sovranità alimentare.

Sono, questi, alcuni dei numeri della nuova edizione de La Tropea Experience – il Festival della Cipolla Rossa pronta ad animare il salotto diffuso del Principato di profumi, emozioni e sperimentazioni. Inizia il conto alla rovescia. L’evento si terrà da venerdì 22, vigilia dell’equinozio d’autunno, a domenica 24 settembre.

Da Palazzo Santa Chiara a Piazza Cannone, cuore pulsante della manifestazione, passando dai ristoranti che si sfideranno a suon di ricette e creatività per ambire a conquistare il podio del contest Miglior Piatto. Sono, questi, alcuni degli spazi che accoglieranno la kermesse promossa dall’Amministrazione Comunale con il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp.

Protagonisti dei cooking show affiancati dagli chef calabresi Ercole Villirillo, Luigi Quintieri, Pierluigi Vacca, Giuseppe Romano, Enzo Barbieri, Francesca Mannis l’edizione 2023 de La Tropea Experience, vedrà il ritorno di grandi chef ed ambasciatori della Cipolla Rossa nel mondo: da Igles Corelli a Max Mariola, da Hironiko Shoda a Francesco Mazzei, fino a Antonino Esposito. Con loro ci saranno quest’anno anche Cristiano Tomei e Celestino Drago.