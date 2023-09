Vibo, vandali in azione al nuovo teatro comunale: identificati quattro minorenni

"Stanotte un gruppo di ragazzi, tutti minorenni, probabilmente annoiati e comunque privi di educazione al senso civico, ha trovato un diversivo. Hanno forzato la serratura di una porta e sono entrati nel Teatro spruzzando un po’ dovunque la schiuma di un estintore, per fortuna senza fare grossi danni". Lo rende noto la sindaca Maria Limardo con un post sulla propria pagina facebook.

"Voglio ringraziare quei cittadini che, allertandoli, hanno consentito l’immediato arrivo dei Carabinieri. Quattro di loro sono stati individuati e saranno segnalati alla Procura dei minori" annuncia. "Personalmente non esiterò a chiedere i danni alle famiglie".

"Dispiace che giovani con un futuro davanti possano avere già delle pendenze giudiziarie, ma non si può indulgere di fronte a simili azioni. In altre analoghe circostanze ho fatto altrettanto senza esitare" sottolinea in conclusione. "Tra l’altro il teatro è pressoché terminato. C’è tutto, non manca praticamente niente e non permetterò che l’insipienza di qualcuno si ponga da ulteriore ostacolo all’avvio della prossima stagione".