Calcio. Reggina, nuovo colpo di scena: una proposta d’acquisto dall’Unicusano

Nuovo capitolo nella saga della Reggina: dopo la conferma dell'esclusione dal campionato di Serie B con conseguente ripartenza dalla Serie D a causa di inadempienze fiscali, ecco che arriva un annuncio inaspettato da parte di Stefano Bandecchi, ex presidente della Ternana nonché fondatore di Unicusano ed attuale sindaco di Terni.

"L’Università Niccolò Cusano farà un’offerta per acquisire il 50% della Reggina, che ripartirà dalla Serie D" ha scritto sui propri canali social il primo cittadino. "Stiamo trovando degli imprenditori seri, che vorranno acquisire l’altro 50% della società: chi se ne sta occupando lo sta facendo nel migliore dei modi".

"L’UniCusano tenterà di traghettare la Reggina fino alla Serie C, poi abbandoneremo la società, dato che il calcio non è il nostro core business" sottolinea in conclusione. "Ma l’Università Niccolò Cusano si impegna".