Mangia biscotti alla marijuana, s’intossica e finisce in ospedale

Gli agenti della voltane di Cosenza sono intervenuti nel Pronto Soccorso cittadino per una giovane che vi era stata trasportata dal 118, in codice rosso, per un’intossicazione da sostanze stupefacenti.

Al loro arrivo i poliziotti hanno ritrovato la donna adagiata sulla barella, con difficoltà respiratorie ed in uno stato soporifero, e che non è riuscita a proferire parole. Successivamente, in un brevissimo momento di lucidità ha però riferito di essere stata drogata con dei biscotti.

Dopo pochi minuti è arrivato nel Pronto soccorso un giovane che ha raccontato di essere il responsabile dell’accaduto. Ne è seguita una perquisizione a casa dove sono stati ritrovati due involucri contenenti delle modiche quantità di marijuana e hashish, inoltre è stata trovata una piantina di marijuana con numerose infiorescenze e, in un contenitore in plastica, diciotto biscotti preparati artigianalmente che emanavano proprio il tipico odore della marijuana.

Il tutto è stato sequestrato e sottoposto ad esame narcotest eseguito dal Gabinetto di Polizia Scientifica che ne ha confermato la natura. Al termine delle attività l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.