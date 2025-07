Alla guida con la patente scaduta impatta contro una moto: un morto

È stato un fine settimana decisamente drammatico quello appena conclusosi e che ha fatto registrare, in più incidenti, alcuni feriti e purtroppo anche due vittime.

Dopo il decesso a Cosenza di una donna 65enne (QUI), sempre ieri sera ma questa volta a Bocale, periferia sud di Reggio Calabria, un carabiniere 47enne, Davide Squillace, ha perso la vita in un altro sinistro avvenuto su via Nazionale

La vittima viaggiava su una moto che, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata, si è scontrata con una auto, una Toyota Yaris condotta da un 35enne che dai primi accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale, sarebbe stato al volante con la patente scaduta da un anno che è stato anche sottoposto agli accertamenti tossicologici.