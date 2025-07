Tragedia a Cosenza, impatto tra due mezzi: morta una 65enne

Una donna di 65anni è morta questo pomeriggio a Cosenza, dopo che la sua auto si è scontrata con un altro mezzo. La tragedia nei pressi della stazione di Vaglio Lise, su viale Parco.

Due le vetture coinvolte nel sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento: una Fiat 600 su cui viaggiava la vittima, Olimpia Biancospino, insieme ai nipoti, una delle quale, di appena 10 anni rimasta ferita in modo lieve; e l’altra con a bordo il solo conducente, un giovane che dopo esser stato soccorso è stato portato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Presenti anche il medico legale, i vigili del fuoco e la polizia locale insieme ai Carabinieri per quanto di rispettiva competenza.