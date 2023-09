Caro benzina, raggiunto anche in Calabria il prezzo medio dei 2 euro al litro

Anche in Calabria il prezzo medio della benzina ha raggiunto i 2 euro al litro. Lo denuncia in una nota l'Udicon, nel tentativo di evidenziare una situazione sempre più "fuori controllo" al fine di un intervento diretto da parte del Governo.

Nel dettaglio, si registrerebbe un aumento dell'8% per la benzina e del 12% per il diesel. Rincari che non sarebbero dettati da reali necessità economiche secondo l'associazione di consumatori, in quanto il costo del petrolio ha subito un incremento solo dell'1% da inizio anno.

Maglia nera in Italia resta Bolzano, dove la verde si è attestata stabilmente a 2,011 euro al litro ed il diesel ad 1,939 al litro. Con oggi invece altre cinque regioni hanno sfondato la "soglia psicologica" dei due euro al litro: Liguria (2,006), Basilicata (2,002), Sardegna, Valle d'Aosta e Calabria (2,000), che si sommano appunto alla provincia autonoma dell'Alto Adige.