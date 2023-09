Migranti. Nave Diciotti approda a Reggio: in 700 a bordo, 400 scenderanno a terra

È arrivata stamani di buonora, nel porto di Reggio Calabria, nave Diciotti, l’unità della Guardia Costiera italiana con a bordo un carico di settecento vite umane, soccorse nel Mediterraneo e messe in salvo mentre a bordo di alcune piccole imbarcazioni a motore stavano cercando di raggiungere Lampedusa.

Come preannunciato già da ieri (QUI), in trecento saranno accompagnati a Messina, in Sicilia, mentre quattrocento saranno accolti in Calabria, e per i quali sono iniziate le operazioni di sbarco sulla banchina di ponente.

Come di consueto, ad eseguire le operazioni di accoglienza, coordinate dalla Prefettura, sono le forze dell’ordine, i sanitari dell’Asp locale, ed i volontari di Croce Rossa Italiana, Diocesi e Protezione Civile. I migranti saranno ripartiti secondo il piano stabilito dal Ministero.