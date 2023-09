Grave incidente a Cirò Marina: auto si schianta contro un muro e prende fuoco, quattro feriti

Quattro persone sono rimaste lievemente ferite a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio odierno a Cirò Marina, lungo via Madonna di Mare. Per motivi ancora in fase di accertamento, un'auto sarebbe andata a sbattere a velocità sostenuta contro il muro di cinta di una abitazione, per poi prendere rapidamente fuoco.

A bordo del mezzo una quarantaduenne e tre giovani (di 18, 19 e 20 anni) tutti del posto, che sono riusciti ad uscire dall'auto prima che le fiamme l'avvolgessero completamente. Le fiamme hanno poi coinvolto la vicina vegetazione ed un albero, per poi essere domate dai Vigili del Fuoco.

Sul posto anche due ambulanze, giunte assieme ai Carabinieri per i rilievi del caso.